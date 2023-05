Fotografie Das ironische Auge des Olaf Scholz

Seine Bilder unterscheiden sich von anderen Porträtfotografien. Sie sind intensiver - man meint, den Menschen dahinter erkennen zu können. Das, so sagt Müller, käme daher, dass er manche Kanzler über viele Jahre begleitet habe und sie dadurch in besonderen, auch persönlichen Momenten beobachten konnte, in denen ihnen seine Präsenz nicht mehr bewusst war. In anderen Fällen rührt es ganz im Gegenteil gerade daher, dass er sie nur wenige Minuten in Anspruch genommen hat. Für einen kurzen Augenblick, so sagt er, seien Spitzenpolitiker vielleicht bereit, sich auf einen Fotografen einzulassen und ihm wirklich in die Augen zu schauen. „Danach sind sie ganz schnell gelangweilt und genervt - und das sieht man ihnen dann an.“