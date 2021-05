Kritik zu „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen : Der Geist in der Flasche

Saarbrücken Das Saarbrücker Filmhaus spielt ab Donnerstag wieder: Vor dem regulären Bundesstart läuft der oscarprämierte Film „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen. Kann man die Wieder-Öffnung des Kinos besser feiern?

Irgendwann ist man halt nicht mehr so wie früher. Ist das gut oder schlecht? Bei Martin ist es schlecht: Die mausgraue Lebens-Ödnis ist über ihn gekommen. Er langweilt sich. Er langweilt seine Schüler. Und seine Ehefrau langweilt er wohl auch – was ihre verdächtig vielen Nachtdienste erklären könnte. Die Last der mittleren Jahre drückt den müden Geschichtslehrer tief in die Sofakissen. Seine drei Freunde und Kollegen am Gymnasium glauben ebenfalls, ihre besten Zeiten schon verlebt zu haben – heute drohen Einsamkeit oder Ehen, die sich einst um Romantik drehten, heute um Windeln und die Einkaufsliste: Im Supermarkt den frischen Dorsch zu vergessen, kann die Lebensgemeinschaft flugs versenken.

So ist die Lage für die vier Helden/Antihelden in Thomas Vinterbergs bittersüßem, tragikomischem, fantastisch gespieltem Film, mit dem das städtische Saarbrücker Filmhaus nach einem halben Jahr Corona-Schließung am Donnerstag wieder öffnet; das Kino Achteinhalb folgt am Montag, die kommerziellen Kinos wollen am 1. Juli öffnen.

Bei einem Geburtstagstreffen hat das Pädagogen-Quartett eine Idee: Warum nicht den täglichen Alkoholpegel erhöhen, stellte doch ein norwegischer Philosoph einst die nüchterne These auf, der Mensch sei mit einer halben Promille Alkohol zu wenig im Blut zur Welt gekommen. Dem helfen sie ab und beginnen, gezielt zu trinken – lediglich während der Arbeitszeit, wie einst Autor Ernest Hemingway.

Der dänische Regisseur Vinterberg („Das Fest“) will mit seiner Produktion (Oscar als bester ausländischer Film 2021), wie er einem Interview sagte, „die befreiende Wirkung untersuchen, die Alkohol auf Menschen haben kann“. In „Der Rausch“ hat er die: Bei einem Alkoholspiegel von 0,5 Promille läuft der Alltag besser: Der Sport- und der Philosophielehrer reißen ihr Auditorium seit langem wieder mit, der Musiklehrer führt seinen Chor zu neuen Höhen, und Geschichtslehrer Martin (Mads Mikkelsen) wird jener charismatische Pädagoge, der er einst wohl war. Zuhause erwacht sein Interesse an der Familie nach langem Dösen wieder. Doch wie es so ist: Wenn etwas gut läuft, soll es noch besser laufen. „Da kann man noch mehr rausholen“, sagt Martin. Und so lässt das Quartett die Alkoholdosis steigen, mit persönlich sehr unterschiedlichen Folgen.

Geht es in diesem Film, in dem mal kontrolliert, mal hemmungslos getrunken wird, vor allem um Alkohol? Nicht unbedingt – viel mehr doch um das Versickern von Lebens-Energie in der bleiernen Monotonie des Alltags; um das Vertrocknen von Gefühlen, weil man, es ist ganz simpel, zu wenig miteinander spricht, sich einander zu wenig zuwendet. „Der Rausch“ ist auch eine Geschichte über Wohl und Wehe von Lebensgemeinschaften, von zu selten geäußerten Gefühlen. Da hat der Film, in dem betrunkene Erwachsene kollabieren oder sich auch mal einnässen, eine geradezu anheimelnd postive Botschaft.

Vinterberg hält dabei sein Publikum für mündig genug, dass es den Vollrausch des Films nicht als Mittel der Lebens-Lockerung missverstehen wird; auch wenn er etwa die Abi­turienten der Schule geradezu mustergültig trinken lässt – ohne Gegröle oder Gerempel, selbst das Übergeben hat noch eine gewisse gymnasiale Eleganz. Aber um Suff-Realismus geht es dieser Tragikomödie nicht, sie ist eher ein Gedankenspiel darüber, welches Glück einem im Leben bleiben kann, wenn man es erkennt und sich darum bemüht. Nicht jedem gelingt das im Film, der, so viel darf man verraten, mit einer wunderbaren und wunderlichen Szene endet: Wie gut, dass Mads Mikkelsen einst Tänzer war.