Kulturstätte Kettenfabrik : Jazz-Standards im frischen Gewand

Uli Brodersen (Gitarre), Andrea Reichhart (Gesang) und Jochen Lauer (Bass) spielten ein starkes Konzert im Garten der Kettenfabrik. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken/St. Arnual Das erste Konzert der Kettenfabrik nach langer Coronapause begeisterte die Zuschauer vor grüner Kulisse.

Auch die St. Arnualer Kulturstätte Kettenfabrik hat am Samstag nach langer Coronapause den Betrieb wieder aufgenommen. Wie Organisator Klaus Kühn erklärte, seien die Auflagen des Ordnungsamts schwer umzusetzen gewesen. Jetzt konnte man aber noch mal ein Livekonzert wagen. Die Hygienevorschriften wurden sehr ernst genommen: Sobald man sich vom Platz erhob, herrschte strenge Maskenpflicht. Kühn hielt in seiner Ansprache sogar ein extra dafür angefertigtes Schild hoch, auf dem an Maskenpflicht und Abstand erinnert wurde. Er sagte auch, dass ihm das Herz aufgehe, nun endlich wieder Livemusik in der Kettenfabrik erleben zu dürfen. Auf 70 Plätze war der Garten im Innenhof beschränkt.

Freude gab es natürlich auch über das tolle Spätsommerwetter, das das Konzert im Freien ermöglichte. Am Vorverkauf habe man gemerkt, dass es einen „Bedarf nach Musik“ gegeben habe. Die „Bedürftigen“ bekamen dann gleich mal eine Portion Livemusik der Extraklasse präsentiert: Kontrabassist Jochen Lauer, selbst Anwohner der Kettenfabrik, spielt schon seit Längerem häufiger mit Gitarrist Uli Brodersen zusammen. Sängerin Andrea Reichhart stieß erst im letzten Jahr zu dem Duo. Trotzdem wirkten die drei Profis eingespielt wie alte Musikerkollegen.

Das Programm hatte Lauer zusammengestellt, der gleichzeitig auch für die Arrangements verantwortlich war. Meist wurde ein altbekannter (und vielleicht etwas ausgelutschter) Jazz-Standard mal ganz anders präsentiert. So etwa kam „The Girl from Ipanema“ erstens als Boy und zweitens völlig ohne Bossa-Nova-Rhythmik daher. Das lag nicht etwa daran, dass die Perkussion fehlte – im Gegenteil, Lauer klopfte während des Bassspielens noch so manchen Beat auf den Korpus. Nein, das Prinzip war, den Standards das Altbekannte und Erwartete wegzunehmen und dem Hörer so eine neue Erfahrung zu bieten.

Genauso machte es das Trio bei „Autumn Leaves“ oder „Moon River“. Lauer schöpfte dabei die klanglichen Möglichkeiten seines Instrumentes voll aus – neben dem Klopfen auf dem Bass strich er diesen auch mit dem Bogen oder schlug mit dem Holz des Bogens auf die Saiten, was an exotische Instrumente erinnerte. Ganz anders Broder, der seinem Jazzgitarrenklang treu blieb und dafür mit seiner immensen Präzision beeindruckte. Andrea Reichhart wiederum begeisterte mit der scheinbar mühelosen Bewältigung schwieriger Tonsprünge oder dem wackelfreien Halten leiser, langer Töne. Ebenso perfekt wie die Darbietungen der Musik kam der transparente Gesamtklang daher. Wer die Augen schloss, hätte auch geglaubt, dass ihm gerade eine CD vorgespielt werde. Man ertappte sich auch bei dem Gedanken, was doch so ein Schlagzeug alles an Nuancen abdeckt. In vollkommener Nacktheit drangen da die Klänge ans Ohr. Der innere Takt lief bei Brodersen und Lauer offenbar synchron. Da kam keiner je aus der Spur, selbst wenn der andere bei seinem Solo mal einen Ausbruch wagte.