Das Album „Concrete & Glass“ von Nicolas Godin : Wie klingt eigentlich ein Haus von Le Corbusier?

Saarbrücken Nicolas Godin, eine Hälfte des französichen Pop-Duos Air, legt ein Solo-Album vor – unter anderem geht es um Architektur.

Nur: Muss man das wissen, um das Album zu goutieren? Überhaupt nicht – mir wurde es erst bei der Lektüre des Beiblatts der Plattenfirma klar. Die Texte beziehen sich eher vage auf Häuser und Orte, nur in dem lieblichen, elektronisch flirrenden und streicherumflorten „What makes me think about you“ säuselt eine weibliche Stimme die Namen renommierter Baumeister wie Ludwig Mies van der Rohe, Richard Neutra, Pierre Koenig und Le Corbusier (der uns im Albumfinale noch einmal begegnen wird). Bis dahin geben sich Godin, Mitkomponist Pierre Rousseau und seine internationalen Studiogäste einem wohligen Pop hin; der pulsiert mal sanft wie im Titelstück, mal badet er in melodieseliger Balladenpracht – „We forgot love“ etwa, mit der amerikanischen Sängerin Kadhja Bonet als Gast, deren Stimme über einer sphärischen Melodie dahinschwebt. Ein anderer Gast ist die russische Sängerin Kate NV auf der Ballade „Back to your heart“ mit einschmeichelndem Refrain, die mit ihren Blubber-Keyboards auch ein wenig Aroma der 1980er Jahre versprüht.