Corona-Hilfen : Nachgebessert: Corona-Stipendien für saarländische Künstler

Das Plakat an der Modernen Galerie soll auf die Wichtigkeit von Kultur in Zeiten von Corona aufmerksam machen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) verkündet Neustart: 1,9 Millionen Euro stehen bereit – die Richtlinien wurden angepasst.

Der Grund: Viele hatten bereits die Landessoforthilfe in Anspruch genommen. Doch die Richtlinien für das Stipendium schlossen eine Doppelförderung aus. Wer bereits Geld aus anderen Corona-Hilfs-Töpfen von Bund oder Land erhalten hatte, fiel durchs Raster. Genau das soll sich nun grundlegend ändern. Am Donnerstag kündigte Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) im Kulturausschuss des Saar-Landtages die „Neuauflage“ des Stipendienprogrammes an. Das sieht wie folgt aus: Es werden nicht mehr nur Projekte und Vorhaben von Solokünstlerinnen und Solokünstlern gefördert, sondern auch kreative Ansätze der Kunstvermittlung. Jeder Antragsteller erhält einmalig 3000 Euro. Zulassungskriterien: Die Antragsteller müssen seit 1. August 2020 im Saarland leben und ihre Einnahmen zu mehr als 50 Prozent des Gesamteinkommens aus künstlerischer Tätigkeit bestreiten. Das frühere Ausschlusskriterium der Doppelförderung wurde also aufgehoben, 1,9 Millionen Euro warten auf Ausschüttung.