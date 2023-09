Premiere am Samstagabend Zickenkrieg im Cirque Bouffon – so lief die Generalprobe für die neue Show

Saarbrücken · Der Cirque Bouffon gastiert mit seiner neuen Show „Paraiso“ auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Bis zum 15. Oktober werden die Zuschauer in eine Welt voll Fantasie und Poesie entführt. Und so lief die Generalprobe

16.09.2023, 17:02 Uhr

Cirque Bouffon in Saarbrücken– so lief die Generalprobe für die neue Show 28 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke

„Die Chemie im Team muss einfach passen“, kündigte Frédéric Zipperlin, Direktor und Regisseur des Cirque Bouffon, vor dem Saarbrücker Gastspiel an. Bei der Generalprobe zur neuen Show „Paraiso“, die die Saarbrücker Zeitung bereits vor der offiziellen Premiere am Samstagabend besuchen durfte, sah das dagegen ganz anders aus: Nicht nur bei den beiden Ballerinas ist der Zickenkrieg ausgesprochen. Auch bei den anderen Künstlern des internationalen Ensembles scheint Neid und Missgunst vorzuherrschen – und das nicht hinter den Kulissen, sondern mitten in der Manege. Hier geht es zur Bilderstrecke: Cirque Bouffon in Saarbrücken– so lief die Generalprobe für die neue Show