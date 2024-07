Salzburger Festspiele Chruschtschows Urenkelin gegen Ächtung russischer Kunst

In ihrer differenzierten Rede entschuldigte sich die Expertin für russische und internationale Politik nicht nur für den Angriffskrieg in der Ukraine, sondern kritisierte auch die antirussische Kulturpolitik in der Ukraine. Doch in Russland führe der Kreml einen „noch unerbittlicheren Krieg“ mit den Kulturschaffenden des Landes, weil diese die Kriegspolitik von Präsident Wladimir Putin nicht unterstützen, sagte sie.