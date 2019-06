Chef der Schlösser-Stiftung : Christoph Vogtherr will 20. Jahrhundert mehr in Blick nehmen

Christoph Vogtherr will 20. Jahrhundert mehr in Blick nehmen

Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, will den Besuchern stärker die Rolle der Bauwerke im Nationalsozialismus und in der DDR-Zeit vermitteln. Foto: Bernd Settnik.

Potsdam Der neue Chef der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg will den Besuchern stärker die Rolle der Bauwerke im Nationalsozialismus und in der DDR-Zeit vermitteln.

Der neue Generaldirektor sieht eine Hauptaufgabe darin, die Orte zeitgemäßer zu erklären. „Wir tragen „Preußen“ in unserem Namen, doch viele Besucherinnen und Besucher wissen nicht mehr, was Preußen ist“, sagte Vogtherr der „Berliner Zeitung“. „Die Schlösser sind große Kunstwerke, sie sind aber auch Orte, an denen Weltpolitik gemacht wurde, Entscheidungen getroffen wurden, an denen es Konflikte gab.“