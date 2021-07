Oscargewinnerin : Chloé Zhao in der Jury beim Filmfest in Venedig

Chloé Zhao in der Jury beim Filmfest in Venedig

Die Regisseurin Chloé Zhao ist in der Jury beim Filmfest in Venedig. Foto: Taylor Jewell/Invision/AP/dpa

Venedig Mit ihrem Roadmovie „Nomadland“ hat sie in diesem Jahr drei Oscars gewonnen: Die Regisseurin Chloé Zhao ist auch in Venedig dabei.

Die Regisseurin und diesjährige Oscarpreisträgerin Chloé Zhao („Nomadland“) wird Mitglied der internationalen Jury der 78. Filmfestspiele in Venedig. Das gaben die Organisatoren in der italienischen Lagunenstadt am Mittwoch bekannt.