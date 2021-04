Auszeichnung : Chloé Zhao gewinnt für „Nomadland“ US-Regiepreis

Los Angeles Chloé Zhao ist eine der ganz großen Oscar-Kandidatinnen. Im Vorfeld räumt sie mit ihrem Film „Nomadland“ zahlreiche Preise ab.

Außerdem zeichnete die Directors Guild of America (DGA) am Samstag in einer virtuellen Verleihung Darius Marder für das Rockmusik-Drama „Sound of Metal“ als beste Debütarbeit aus.