„Catweazle“ mit Otto startet im Kino : Der Hexenmeister und der Lichtschalter

Saarbrücken In „Catweazle“ legt Otto Waalkes den TV-Klassiker der 1970er neu auf – mit der bewährten Otto-Komik.

In „Catweazle“, inszeniert von Sven Unterwaldt, mimt Waalkes jenen Zauberer, der in den 1970er Jahren durch eine britische Serie zur Kultfigur wurde. Wie auch schon im TV-Original landet der schusselige Hexenmeister bei seiner Flucht vor dem Scheiterhaufen durch einen scheinbar misslungenen Zauberspruch plötzlich in unserer Gegenwart, im dunklen Wald. Als erstes macht er dort mit einem Auto, „einem Feuerdrachen“, sowie einem Betäubungspfeil Bekanntschaft. Weil er dabei seinen Druiden-Zauberstab Anawandur an den zwölfjährigen Benny (Julius Weckauf aus „Der Junge muss an die frische Luft“) und dessen Vater (Henning Baum) verliert, macht er sich gemeinsam mit seiner Kröte Kühlwalda auf die Suche nach dem Fahrer des „Feuerdrachens“.