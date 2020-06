Statt Comedy : Carolin Kebekus sendet „Brennpunkt Rassismus“

Köln Eigentlich kan man bei Carolin Kebekus herzlich lachen. Diesmal aber hat die Komikerin ihre Sendezeit einem ernsten Thema gewidmet.

Normalerweise steht Carolin Kebekus für Comedy, doch diese Woche nutzte sie ihre Sendezeit für einen „Brennpunkt“ zum Thema Rassismus. „Was in den USA geschieht, ist unerträglich“, sagte die 40 Jahre alte Komikerin in der „Carolin Kebekus Show“ am Donnerstagabend im Ersten.