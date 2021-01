Grammy-Gewinnerin : Cardi B spielt erste Hauptrolle in Kinofilm

Berlin Ein wenig Filmerfahrung hat sie schon: Jetzt geht Sängerin Cardi B einen Schritt weiter.

Die US-amerikanische Rapperin Cardi B („WAP“) hat ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm ergattert. Die 28-Jährige wird in der Paramount-Komödie „Assisted Living“ („Betreutes Wohnen“) mitspielen, wie das Branchenblatt „Variety“ berichtete.

Ihr Filmdebüt gab die Grammy-Gewinnerin 2019 in dem Krimi-Drama „Hustlers“ neben Jennifer Lopez, Constance Wu und Keke Palmer. Außerdem wird sie eine Nebenrolle im nächsten Teil der Action-Reihe „Fast&Furious“ spielen. „F9: The Fast Saga“ (deutscher Titel: „Fast&Furious 9“) kommt Ende Mai in die Kinos. In Deutschland ist der Kinostart für den 27. Mai angesetzt.