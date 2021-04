Digital-Ausgabe : „c/o pop“: Musikfestival im Stream

Köln Das Kölner Musikfestival „c/o pop“ findet erneut in digitaler Form statt. In einem kostenlosen Stream können Musikfans Konzerte oder Talks mit Künstlern wie Elif oder Chilly Gonzales verfolgen.

So werden etwa Popsänger Bosse beim Tischtennis und Starpianist Chilly Gonzales „in bed“ in einem Bettenhaus zu sehen sein. Auch kleinere Shows wie das „Rad des Grauens“ mit der Kölner Pop-Band OK Kid haben die „c/o pop“-Macher vorab aufzeichnet. „Hier wird es jede Menge Schabernack geben“, sagte Oberhaus.

„Schon bei der ersten digitalen Ausgabe waren wir uns sicher, dass einfach nur Musik zu streamen zu wenig ist und waren damit erfolgreich - wir konnten in etwa so viele Zuschauer erreichen wie auch in früheren Zeiten zum Festival kamen“, so Oberhaus. Mit den Erfahrungen der ersten digitalen „c/o pop xoxo“-Ausgabe sei das Programm auf zwei Tage verdichtet und die einzelnen Programmpunkte komprimiert worden. „So hoffen wir, den Gewohnheiten der jüngeren Zielgruppe noch besser entgegenzukommen.“