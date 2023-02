Abschied : Burt Bacharach stirbt mit 94 Jahren

New York Der amerikanische Komponist Burt Bacharach ist tot. Musikalisch hinterlässt er jede Menge Evergreens wie „Raindrops Keep Fallin' on My Head“.

Bacharach, der auch Arrangeur, Dirigent und Produzent war und manchmal sogar selbst sang, platzierte in seiner Karriere mehr als 70 Titel unter den Top 40 der US-Charts. Zu seinen Evergreens gehören Songs wie „Do You Know the Way to San Jose“, „Walk On By“, „Raindrops Keep Fallin' on My Head“ oder „That's What Friends Are For“. Der mehrfache Oscar- und Grammy-Preisträger galt als Lieblingskomponist von Beach Boy Brian Wilson. Auch Frank Zappa war von der Eleganz und Leichtigkeit begeistert, die er in den 1960ern in die Charts brachte. Auch die deutsche Ikone Marlene Dietrich begleitete Bacharach mehrere Jahre.