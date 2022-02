Kultur : Bundespräsident Steinmeier bei Festakt im Museum Folkwang

Essen Das Museum Folkwang in Essen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Bei einem Festakt am Abend vor der offiziellen Eröffnung der beeindruckenden Jubiläumsausstellung ist Bundespräsident Steinmeier zu Gast.

Er erinnerte in seiner Rede beim Festakt an die Zeit der Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie den Ursprung der Sammlung. Damals habe im Ruhrgebiet etwas zu leuchten begonnen, „das bis heute nicht aufgehört hat, die Besucher zu faszinieren“, sagte Steinmeier am Samstagabend in der Essener Philharmonie. Das Folkwang sei „eines der bedeutendsten Museen moderner Kunst Deutschlands“.