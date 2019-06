Buch „Hitlers Hofstaat“ : Hitlers Kissenschlachten in den Alpen

Saarbrücken Nach ihrer Biografie über Eva Braun beschäftigt sich Heike Görtemaker in ihrem neuen Buch „Hitlers Hofstaat“ mit dem inneren Zirkel des Diktators.

Die Legende, dass Hitler kein Privatleben hatte, war auch Teil der Selbstinszenierung des Alleinherrschers, der das Bild eines rastlos für sein Volk tätigen Mannes vermitteln wollte. So erfuhren die Deutschen erst nach dem Zusammenbruch, dass es an seiner Seite eine Frau gegeben hatte. Heike Görtemaker hat 2010 in einer Aufsehen erregenden Biografie die Rolle Eva Brauns als Gefährtin Hitlers beschrieben. In ihrem neuen Buch „Hitlers Hofstaat“ weitet sie die Perspektive und richtet den Fokus auf den engeren Kreis. Denn tatsächlich war Hitler stets von Vertrauten umgeben. Diese waren aber – das ist das Besondere – in der Regel keine wichtigen Persönlichkeiten aus Staats- und Parteiführung, sondern eher Randfiguren wie Adjutanten, Sekretärinnen, Ärzte und der Leibfotograf.