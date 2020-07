Quereinsteiger in Hollywood : Britischer Regisseur Alan Parker tot

Quereinsteiger in Hollywood

London Zu seinen Meisterwerken gehören so unterschiedliche Klassiker wie „Fame“ und „Midnight Express“. Alan Parkers Filme wurden vielfach ausgezeichnet. Nun starb der Regisseur in Großbritannien.

„Ihr Lieben, wir sind kurz davor, einen neuen Film zu beginnen (...).“ Vor jedem Dreh richtete Alan Parker einen Brief an seine Crew, um sie mit typisch englischem Understatement auf seinen neuen Film einzuschwören.

„Wir versuchen immer, alles zu riskieren, und mit etwas Glück schaffen wir das manchmal.“ Am Freitag starb der Regisseur nach langer Krankheit, wie eine Sprecherin der Familie mitteilte. Filmschaffende würdigten ihn als großes Talent.

Geboren wurde Parker am Valentinstag 1944, während die deutsche Luftwaffe London bombardierte. Mit einer Schneiderin als Mutter und einem Maler als Vater wuchs er in einer Sozialwohnung im damaligen Arbeiterviertel Islington auf. „Jeder, den ich kannte, wollte in einer Band sein, um dieser Welt zu entfliehen“, erzählte Parker später der britischen Zeitung „Guardian“.