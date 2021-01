Brite wird 79 Jahre alt : Bond-Regisseur Michael Apted ist tot

Regisseur Michael Apted ist in Los Angeles im Alter von 79 Jahren verstorben. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles Traurige Nachricht aus Hollywood: Der für seine vielseitigen Filme und Dokumentarstreifen bekannte Regisseur Michael Apted ist tot.

Er starb am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles, wie sein Sprecher Roy Ashton der dpa mitteilte. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Apted war 79 Jahre alt.