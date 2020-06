Musik-Charts : Bob Dylan erobert die Album-Charts

Baden-Baden Mit 79 Jahren hat Bob Dylan ein neues Album veröffentlicht, und damit gleich die Charts erobert.

Bob Dylan hat sich mit seinem neuen Album „Rough And Rowdy Ways“ an die Spitze der deutschen Album-Charts katapultiert. In der Vorwoche lagen noch Entertainer Florian Silbereisen und Dieter Bohlens einstiger „Modern Talking“-Partner Thomas Anders mit „Das Album“ vorne - jetzt belegen sie Platz fünf, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.