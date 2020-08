„Black Panther“ und „Da 5 Bloods“ : Schauspieler Chadwick Boseman stirbt mit 43 Jahren

Los Angeles/Berlin Mit seiner Hauptrolle als Königssohn T‘Challa im Superheldenfilm „Black Panther“ wurde er weltberühmt – und zu einer Identifikationsfigur in Zeiten von „Black Lives Matter“.

Jetzt ist der US-Schauspieler Chadwick Boseman mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben, wie seine Familie „mit unermesslicher Trauer“ mitteilte. Die Nachricht löste Bestürzung aus. So twitterte die erste schwarze Kandidatin für das Amt des US-Vizepräsidenten, die Demokratin Kamala Harris: „Er ging zu früh, aber sein Leben machte den Unterschied.“ Ein Bild, eines der letzten von Boseman, zeigt Harris in enger Umarmung und lachend mit dem Schauspieler – vor dem Plakat „Freedom For Immigrants!“.