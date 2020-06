Briefwechsel der Schumanns : Der große Romantiker hatte eine Sauklaue

Dresden/Zwickau Der Komponist Robert Schumann und seine Frau, Pianistin Clara Schumann, pflegten einen ausgiebigen Briefwechsel mit dem Rest der Welt. Das „Gesamtwerk“ erscheint bis 2025.

Der Komponist der Romantik und die Pianistin pflegten einen intensiven Briefwechsel. Er gewährt Einblick in das Denken und Fühlen eines Paares, dem nicht nur sieben Kindern geboren wurden, sondern das sich auch geschäftlich als äußerst produktiv erwies. „Robert und Clara Schumann waren ein modernes Paar, geistig sehr rege und versierte Briefeschreiber mit einem wunderschönen Schreibstil“, sagt Thomas Synofzik, Direktor des Schumann-Hauses in dessen Geburtsstadt Zwickau. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern gibt er seit 2008 den gesamten Briefwechsel der Schumanns heraus.

Der große Umfang hänge auch damit zusammen, dass Robert Schumann als Redakteur der „Neuen Zeitschrift für Musik“ zwangsläufig auf viele Korrespondenten in ganz Europa angewiesen war: „Clara Schumann wiederum musste ihre großen Tourneen minuziös planen, alles musste vorher besprochen werden, angefangen von den Terminen, Orten, Programmen und Hotelunterkünften bis hin zu Fragen des jeweiligen Instrumentes, der Vorankündigungen in der Presse und vieler anderer Details.“

Michael Heinemann, Professor an der Dresdner Musikhochschule und Mitherausgeber der Briefedition, hat auch kuriose Dinge entdeckt. So habe Roberts Mutter Christine auf „Sächsisch“ geschrieben – also im Dialekt und orthografisch nicht korrekt. Für ganz spezielle Ausdrücke hält die Edition deshalb „Übersetzungen“ parat. Eine Hürde habe auch Robert Schumann schlecht lesbare Handschrift bedeutet, die selbst von Briefpartnern thematisiert worden sei. Der Dresdner Dichter Peter Lyser habe sich bei Schumann revanchiert, indem er absichtlich in einem Brief unleserlich geantwortet habe.