Konzerte Billy Joel hört im Madison Square Garden auf

Der vielfach preisgekrönte „Piano Man“-Sänger tritt seit 2014 einmal im Monat in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan auf. Die Konzerte sind stets ausverkauft, insgesamt sind bereits mehr als 1,6 Millionen Tickets an Fans aus mehr als 120 Ländern verkauft worden. Joel hatte eigentlich immer wieder beteuert, so lange weiterspielen zu wollen, wie sich jeden Monat alle Plätze im „Garden“ ausverkaufen.