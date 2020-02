„No Time To Die“ : Billie Eilish veröffentlicht James-Bond-Ballade

„No Time To Die“

Erst vor ein paar Tagen trat Billie Eilish bei der 92. Verleihung der Oscars in Los Angeles auf. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa.

London Mit 18 Jahren ist Billie Eilish die bisher jüngste Künstlerin, die einen Song für die berühmte Agentenfilm-Reihe eingesungen hat.

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish („Bad Guy“) hat ihren Titelsong zum kommenden James-Bond-Film „No Time To Die“ (deutscher Titel: „Keine Zeit zu sterben“) präsentiert.

Das gleichnamige Lied, eine ruhige Ballade im klassischen 007-Sound, wurde um 1:00 Uhr nachts deutscher Zeit auf den gängigen Streaming-Diensten veröffentlicht. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer und der frühere Gitarrist der Band The Smiths, Johnny Marr, wirkten an „No Time To Die“ mit.