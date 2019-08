Musik : Superstar Billie Eilish hat erst seit kurzem wieder Lust auf Musik

Die US-amerikanische Sängerin Billie Eilish beim Musik-Festival „MS Dockville“. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Hamburg Ob in den Charts, auf Streaming-Playlists oder auf Magazin-Covern: An Pop-Shootingstar Billie Eilish (17) führt derzeit kein Weg vorbei. Aber ihre Stimmung in den Monaten des Welterfolges war keineswegs immer rosig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von

Spätestens seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „When we all fall asleep, where do we go?“, das im Frühjahr weltweit an die Spitze der Charts kletterte, gilt die US-Amerikanerin als „eine der größten Hoffnungen der Musikindustrie“, wie das „Rolling Stone“-Magazin schrieb.

Doch während andere Künstler nach einem solchen Einstiegserfolg wohl direkt darüber nachdenken würden, wie sie daran anknüpfen können, wollte der Jungstar erst einmal gar nichts mehr mit Musik zu tun haben. „Ehrlich gesagt habe ich erst seit einigen Monaten, seit meiner Tour durch Australien, wieder richtig Lust, Musik zu machen“, erzählte Eilish im Interview. „Ich weiß, dass das dämlich klingen mag, schließlich bin ich erst 17. Aber ich habe mit 11 Jahren meinen ersten Song geschrieben. Ich mache das also schon eine ganze Weile“, sagte Eilish.

(dpa)