Berenberg Verlag und der Verbrecher Verlag : Berliner Verlagspreise an zwei Unternehmen

Berlin Der Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr gleich an zwei Buchverlage. Bei einem Festakt im Deutschen Theater wurden am Sonntag der Berenberg Verlag und der Verbrecher Verlag ausgezeichnet, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilte.

