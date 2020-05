Kuratorin übt Kritik : Berliner Stadtschloss wird mit umstrittenem Kreuz gekrönt

Berlin Steht das Symbol des Christentums auch für Kolonialismus? Am Freitag soll das rekonstruierte Stadtschloss in Berlin - Humboldt Forum genannt - ein Kreuz aufgesetzt bekommen. Aus Sicht von Kritikern haben die Verantwortlichen damit eine Chance vertan.

Auf die Kuppel des weitgehend fertiggestellten rekonstruierten Stadtschlosses in Berlin mit dem Namen Humboldt Forum soll am Freitagnachmittag das umstrittene Kreuz aufgesetzt werden.

Mit dem Kreuz hat das Humboldt Forum aus Sicht der Kuratorin Mahret Kupka eine Chance vertan. Das Kreuz stehe zwar mit dem Stadtschloss als Ursprungsgebäude in Verbindung. Mit der ohnehin nicht originalen Rekonstruktion hätte das Symbol aber auch überdacht und reflektiert werden können. „Eine Rekonstruktion wäre auch die Möglichkeit gewesen, das zeitgemäßer, offener und dialogbereit zu gestalten“, sagte Kupka der dpa in Berlin.

„Das Humboldt Forum hätte hier zeigen können, dass es sich tatsächlich mit den problematischen Aspekten auseinandersetzt“, sagte Kupka, die sich auch in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland engagiert.

Zudem kritisierte die Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt/Main den auf Bibelzitate zurückgehenden Spruch um die Kuppel, in dem eine Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum gefordert wird. Es sei merkwürdig, an dem Spruchband festzuhalten. „Das ist einfach eine sehr krasse Aussage, die tatsächlich alles unterläuft, was das Humboldt Forum vorgibt, sein zu wollen.“