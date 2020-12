Humboldt Forum und Corona : Warten auf „eine Art Normalität“

Berlin Das Berliner Humboldt Forum verschiebt vor allem seine internationale Projektarbeit.

Nach der digitalen Eröffnung (wir berichteten) wartet das Humboldt Forum in Berlin auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die größten Auswirkungen sieht Generalintendant Hartmut Dorgerloh in der internationalen Projektarbeit. „Bis sich hier wieder eine Art Normalität einstellt, wird es wohl noch eine Weile dauern“, sagte der Chef des Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft in Berlin.