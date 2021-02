Berlinale contra Corona : Die Winter-Berlinale zieht in den Sommer

Berlin Das Berliner Filmfestival soll im Juni vor Publikum ablaufen – die Kino-Branche schaut die Filme schon im März.

Die Berlinale soll in diesem Jahr vom 9. bis zum 20. Juni als sogenanntes Summer Special auch vor Publikum stattfinden. „Mit dem Summer Special wollen wir für das Publikum die ersehnte Festivalatmosphäre schaffen“, erklärte Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Das Sommerfestival soll nicht im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz stattfinden, sondern in mehreren Kinos. Bisher seien sie mit zehn Spielstätten im Gespräch. Auch Freiluft-Veranstaltungen sind angedacht. Geplant ist dann auch eine Eröffnung mit rotem Teppich. Im Rahmen der Sommerveranstaltung soll demnach auch die Preisverleihung der 71. Berlinale stattfinden.

In der Jury sitzen sechs Regisseure, deren Filme in den Jahren 2006 bis 2020 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurden: Mohammad Rasoulof (Iran), Regisseur des Goldenen Bären-Gewinnerfilms 2020 „Es gibt kein Böses“, Nadav Lapid (Israel), Regisseur des Gewinnerfilms „Synonyme“ (2019) und Adina Pintilie (Rumänien), Regisseurin von „Touch Me Not“ (2018). Weitere Jurymitglieder sind Ildikó Enyedi (Ungarn), Regisseurin des Gewinnerfilms „Körper und Seele“ (2017), Gianfranco Rosi (Italien), Regisseur von „Fire At Sea“ (2016) und Jasmila Zbanić (Bosnien und Herzegowina), Regisseurin von „Grbavica“ (2006). Fünf Jurymitglieder sollen die Filme nach einer entsprechenden Quarantäne zusammen in Berlin schauen, wie Rissenbeek sagte. Der regierungskritische iranische Regisseur Rassulof könne dagegen weiterhin nicht ausreisen. Er werde die Filme daheim ansehen. Einen Juryvorsitz gibt es diesmal nicht.