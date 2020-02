Königin und „Bad ass“ : Berlinale: Helen Mirren wird für Lebenswerk geehrt

Berlin Helen Mirren gehört zu den größten Schauspielerinnen der Gegenwart. Seit mehr als einem halben Jahrhundert verkörpert sie das Bild der starken Frau - nicht nur in ihren Filmrollen.

Ihre Figuren verkörpern starke, energiegeladene Frauen mit scharfem Verstand, ruhiger Selbstsicherheit und einem gewissen Maß an Selbstironie. So auch ihre Rolle als pensionierte CIA-Agentin Victoria an der Seite von Bruce Willis im Actionfilm „R.E.D. - Älter. Härter. Besser.“ (2010) oder als freche Provinz-Anführerin Chris in der Komödie „Calendar Girls“ (2003).