Internationale Filmfestspiele : Berlinale 2020: Was man zum Finale wissen muss

Berlin Die Internationalen Filmfestspiele haben sich neu aufgestellt - mit einem Führungsduo. Vielleicht muss man beiden noch Zeit geben. Denn ihr erster Wettbewerb wirft Fragen auf. Wo sind die wirklich überraschenden Filme?

Heißen muss das aber noch nichts - denn Jurys können ziemlich unberechenbar sein. Wem also werden die Juroren an diesem Samstag den Goldenen Bären verleihen?

In Berlin gehen diesmal 18 Filme ins Rennen um die Silbernen und den Goldenen Bären. Und wenn man nach einer Woche Im-Kino-Sitzen zurückdenkt, ragen ein paar Projekte heraus. Zum einen ist da eben Reichardts schön erzählter Film über zwei Außenseiter im Wilden Westen, die davon träumen, Blaubeerkuchen zu verkaufen. Dafür melken sie heimlich die einzige Kuh der Region. Dass das in die Katastrophe führt, ist schnell klar, aber trotzdem spannend und witzig erzählt.

Auch das Drama „Never Rarely Sometimes Always“ von der ebenfalls aus den USA stammenden Filmemacherin Eliza Hittman ist sehenswert. Erzählt wird die Geschichte einer 17-Jährigen, die ungewollt schwanger ist. Der Film moralisiert und belehrt nicht, sondern zeigt, wie sich das Mädchen mit einer Freundin für eine Abtreibung nach New York aufmacht. Eine tolle Perspektive. Lohnenswert ist auch der südkoreanische Film „Die Frau, die rannte“.

Natürlich zeigt ein Wettbewerb auch Filme, die sich nicht gleich jedem erschließen. In „Days“ („Rizi“) von Tsai Ming-Liang gibt es keine Dialoge - und man schaut zwei Stunden lang zu, wie jemand Gemüse wäscht. Oder aus dem Fenster guckt. Oder Sex hat. Kultregisseur Abel Ferrara schickt in seinem Film „Siberia“ den Hollywoodstar Willem Dafoe auf eine ziemlich abgefahrene, surreale Ekel-Reise ins eigene Ich.

Wenn Dafoe dabei in einer verschneiten Gegend eine schöne Frau trifft, die unter ihrem Mantel nichts trägt als nackte Brüste und ihren schwangeren Bauch, hat das auch ein bisschen was von Altherren-Fantasie. Ähnlich ist es bei Philippe Garrels Schwarz-Weiß-Film „The Salt of Tears“ („Le sel des larmes“). Der Film „DAU. Natasha“ aus dem gleichnamigen Kunstprojekt fällt vor allem mit einer quälenden Szene auf, in der eine Frau gefoltert und sexuell missbraucht wird.