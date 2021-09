Rollenverteilung : Beim Filmfest Venedig übernehmen die Frauen

Anya Taylor-Joy verkörpert in „Last Night in Soho“ eine Sirene. Foto: Joel C Ryan/Invision/dpa

Venedig Die Heldin aus „Das Damengambit“ ist beim Festival in Venedig als sexy Männertraum zu sehen. Doch ist sie wirklich so unschuldig, wie sie aussieht? Bei den Internationalen Filmfestspielen überraschen gleich mehrere starke Frauen.

Anya Taylor-Joy, bekannt aus der Netflixserie „Das Damengambit“, verkörpert in „Last Night in Soho“ so eine Sirene. Blonde Haare, sinnliche Lippen, eine umwerfende Figur. Kein Wunder, dass die Männer von ihr nicht genug bekommen können - und sie bald ausnutzen. Doch muss die junge Frau die Erniedrigungen wirklich über sich ergehen lassen? Nein, findet der britische Regisseur Edgar Wright („Shaun of the Dead“) und entfacht in seinem neuesten Werk ein feministisches und blutiges Horrordrama.