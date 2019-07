Eröffnung : Bayreuth: Promis und die Maus auf dem roten Teppich

Bayreuth Die Frauen in luftigen Abendkleidern, die Männer tapfer mit schwarzem Smoking und Fliege - zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele am Donnerstag war trotz großer Hitze zumindest bei der Kleiderordnung alles beim Alten.

„Wenn die Oper gut ist, spürt man weder Hitze noch Kälte“, sagte Schauspielerin Michaela May, die im eleganten Goldkleid in praller Sonne über den roten Teppich lief.

Und was machte die Maus in Bayreuth? Der Grund: Dreharbeiten. „Wir sind halt hier, weil wir für 'Die Sendung mit der Maus' einen Film gemacht haben, wie so eine Aufführung in Bayreuth gemacht wird“, sagte Moderator Armin Maiwald, als er die Figur aus der bekannten Kinderwissenssendung des Westdeutschen Rundfunks zum Festspielhaus führte - Hand in Pfote.