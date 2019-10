Hohe Auszeichnung für gebürtigen Saarländer : Joachim Meyerhoff wird beim Bayerischen Buchpreis geehrt

München Der Schauspieler, Regisseur und Autor Joachim Meyerhoff erhält beim Bayerischen Buchpreis 2019 den Ehrenpreis. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete den an der Schaubühne in Berlin engagierten Darsteller als Multitalent.

Meyerhoff war bis zum Sommer am Wiener Burgtheater. Anfang Juni hatte er seinen Wechsel nach Berlin bekanntgegeben. Er wurde 1967 in Homburg an der Saar geboren und wuchs dann in Schleswig auf. 2017 ernannte ihn die Zeitschrift „Theater heute“ zum Schauspieler des Jahres, im selben Jahr bekam er den Nestroy-Theaterpreis.

Der Bayerische Buchpreis wird am 7. November in München verliehen. Ehrenpreisträger in früheren Jahren waren unter anderem Tomi Ungerer (2017) und Cornelia Funke (2015). In den Kategorien Belletristik und Sachbuch werden die Gewinner nicht vorab ausgewählt. Die Jury bestimmt die Gewinner live auf der Bühne aus je drei nominierten Werken. Vergeben wird der Preis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei.