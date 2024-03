Leipziger Buchmesse Barbi Marković gewinnt Belletristik-Preis

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik wurde der Berliner Kunsthistoriker Tom Holert ausgezeichnet. Sein Buch „"ca. 1972" Gewalt - Umwelt - Identität - Methode“ stellt die Zeit nach der revolutionären Euphorie von 1968 in den Mittelpunkt. Dabei arbeitet der Autor mit Text und Bild. Holert wurde 1962 in Hamburg geboren und hat unter anderem an der Freien Universität Berlin gelehrt.