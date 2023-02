Hannover : Ballettchef entschuldigt sich für Hundekot-Attacke

Hannover Nach der Hundekot-Attacke auf eine Journalistin hat die Staatsoper Hannover Marco Goecke suspendiert. Nach drei Tagen entschuldigt sich der Ballettchef - macht der Kritikerin aber erneut Vorwürfe.

Goecke: „Nervliche Belastung“

Affekt oder Vorsatz?

In einem am Montagabend im WDR ausgestrahlten Interview sagte Goecke zu der Tat: „Das war absolut im Affekt.“ Sein alter Dackel habe in seine Tasche gemacht, was manchmal in dem Alter passiere. Er habe das Häufchen in eine Tüte gepackt und draußen entsorgen wollen. Hüster hatte dagegen am Sonntag von einer geplanten Tat gesprochen. „Das war Vorsatz“, sagte sie.