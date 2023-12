Musicalkomödie Baden in Schokolade - Timothée Chalamet ist „Wonka“

„Charlie und die Schokoladenfabrik“ von Roald Dahl zählt knapp 60 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch zu den bekanntesten und beliebtesten Kinderbüchern weltweit. 1971 wurde es mit Gene Wilder als Willy Wonka erstmals verfilmt. 2005 adaptierte Tim Burton den Stoff erneut mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Nun kommt ein neuer Film in die Kinos, der die Vorgeschichte dazu erzählt. In „Wonka“ spielt Timothée Chalamet den eigenwilligen Schokoladenfabrikanten.