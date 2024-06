Klagenfurt Bachmann-Preis-Juror: Keine Schieberei hinter den Kulissen

Es muss aber nicht immer Bühnenkunst sein: Zu den Teilnehmern zählen dieses Jahr auch der aus der Schweiz stammende Zeichner und Autor Semi Eschmamp sowie der Bonner Denis Pfabe, der drei Tage die Woche in einem Baumarkt als Gabelstapler-Fahrer arbeitet. Die Österreicherin Johanna Sebauer ist Schriftstellerin, doch „im echten Leben arbeitet sie in der Wissenschaftskommunikation“, heißt es in ihrem Porträt für den Wettbewerb.