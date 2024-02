Filmstudio Babelsberg kündigt neue Filme an - Wes Anderson am Start

Der Vorstandschef der Studio Babelsberg AG in Potsdam, Andy Weltman, hat nach der Flaute 2023 eine positive Entwicklung mit neuen Filmproduktionen in diesem Jahr angekündigt. „2024 scheint für Studio Babelsberg ein sehr gutes Jahr zu werden“, sagte Weltman in Potsdam. Streiks in der Filmbranche in den USA hätten im Jahr 2023 internationale Produktionen zum Erliegen gebracht, aber diese Herausforderung sei gemeistert worden.