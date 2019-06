Verleihung im Oktober : Autor Pierre Michon erhält Franz-Kafka-Preis

Prag Der französische Autor Pierre Michon (74) erhält den Franz-Kafka-Literaturpreis 2019. Das teilte die Franz-Kafka-Gesellschaft am Mittwoch in Prag mit. Der Schriftsteller wird die mit 10 000 US-Dollar dotierte Auszeichnung am 28. Oktober, dem tschechischen Staatsfeiertag, in der Hauptstadt entgegennehmen, wie Radio Prag berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von kna