Britische Filmpreise : Auszeichnung in London: Sieben BAFTAs für „1917“

Regisseur Sam Mendes ist in der Kategorie "Bester Regisseur" ausgezeichnet worden. Foto: Joel C Ryan/Invision/dpa.

London Das Anti-Kriegsdrama „1917“ ist nach den Golden Globes auch bei den Britischen BAFTAs erfolgreich und räumt in London sieben Trophäen ab. Beste Darsteller werden Joaquin Phoenix und René Zellweger. Auch der südkoreanische Überraschungserfolg „Parasite“ wird ausgezeichnet.

Wie erwartet bekam Joaquin Phoenix den Preis als Bester Hauptdarsteller für das Comic-Drama „Joker“. Der 45-Jährige, der am Nachmittag an der Tower Bridge gegen Massentierhaltung und Klimawandel protestiert hatte, nutze seine Dankesrede für ein Statement gegen Rassismus. Nachdem er den BAFTA und zuvor schon den Golden Globe für seine Rolle erhalten hat, gilt er auch bei der Oscar-Verleihung in einer Woche als klarer Favorit.

Als Beste Hauptdarstellerin wurde René Zellweger für ihre Darstellung der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland in dem biografischen Drama „Judy“ geehrt. Wie Phoenix hatte Zellweger schon einen Golden Globe dafür bekommen und darf in Los Angeles auf den Oscar hoffen.

In der Kategorie Nebenrolle erhielten Laura Dern („Marriage Story“) und Brad Pitt („Once Upon A Time In Hollywood“) die begehrten Preise. Scarlett Johansson, die sowohl als Hauptdarstellerin („Marriage Story“) als auch als Nebendarstellerin („Jojo Rabbit“) nominiert war, ging in der Londoner Royal Albert Hall leer aus.