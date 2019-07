Biopic : Austin Butler spielt Elvis Presley

Los Angeles Mit dem Kalifornier Austin Butler hat der Regisseur Baz Luhrmann (56) die Besetzung für seinen geplanten Film über die Rock’n’Roll-Legende Elvis Presley gefunden.

Nach mehreren TV-Rollen gab Butler 2018 an der Seite von Denzel Washington sein Broadway-Debüt in dem Theaterstück „The Iceman Cometh“. Jim Jarmusch holte ihn zuletzt für „The Dead Don’t Die“ vor die Kamera, Quentin Tarantino gab ihm in „Once Upon a Time in Hollywood“ eine Rolle.