Liebieghaus-Skulpturensammlung in Frankfurt : Ausstellung zeigt, wie bunt antike Skulpturen wirklich waren

Frankfurt Die braunen Haare eng am Kopf geflochten, neigt die Frauenfigur den Blick leicht nach unten. Mit den Händen greift sie nach ihrem zarten, grünen Gewand.

Von epd

Der Abguss der „kleinen Herkulanerin“ von der griechischen Insel Delos, deren weitgehend marmorweißes Original im Archäologischen Nationalmuseum Athen steht, zeigt die ursprüngliche Farbigkeit der Antike.

Skulpturen des Hellenismus sind ein Schwerpunkt der erweiterten Ausstellung „Bunte Götter – Golden Edition“, die vom 30. Januar bis 30. August in der Liebieghaus-Skulpturensammlung in Frankfurt am Main zu sehen ist. Die Wanderausstellung, die seit 2003 von rund drei Millionen Menschen in München, Rom, Athen, Istanbul, Hamburg, Berlin, Wien, Kopenhagen, London, Mexiko-Stadt und San Francisco bestaunt wurde, präsentiert bei ihrer zweiten Station in Frankfurt nach 2008 neue Forschungsergebnisse und Exponate.

Mehr als 100 Objekte aus internationalen Museumssammlungen und dem Bestand des Liebieghauses sind zu sehen, darunter 60 Rekonstruktionen sowie 22 Grafiken. Begründet hat die Rekonstruktionen der Leiter der Liebieghaus-Antikensammlung, Vinzenz Brinkmann. Er hat nach eigenen Worten 40 Jahre der Erforschung der Farbigkeit der Antike gewidmet. Sein Anliegen: Die Annahme einer farblosen Bildhauerei und Architektur in der Antike zu widerlegen.

Der Ausstellungstitel „Golden Edition“ verweise darauf, dass Gold aufgrund der Untersuchungsbefunde durchweg eine bedeutende Farbe vom alten Ägypten bis in die Neuzeit, also auch in der Antike war, erklärt Brinkmann. Gold spiele daher auch eine wichtige Rolle für die jüngsten Rekonstruktionen. Stolz ist der Archäologe und Ausstellungsmacher besonders auf die Leihgabe der „Bikini-Venus“ aus Pompeji. Das Exponat aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel stellt eine Aphrodite mit Erosknaben aus Marmor dar. Die nackte Frauenfigur ist mit Verzierungen und einem geflochtenen Bustier aus Gold bemalt.

„Für die Rekonstruktionen gehen wir von Fakten aus“, betont Brinkmann. Neu entwickelte Untersuchungsmethoden, wie die Infrarotlumineszenz-Fotografie oder die Röntgenfluoreszenz-Analyse, hätten in den vergangenen Jahren weitere Erkenntnisse erbracht. Rekonstruktionen würden inzwischen mit dem 3-D-Druck-Verfahren präziser als ein Abguss erstellt. Die Farben würden aus originalen Materialien hergestellt, so aus Ockererde, Kupferkarbonat, Zinnoberrot, Rußschwarz oder synthetischen Pigmenten wie Ägyptisch Blau und Ägyptisch Grün.

Neuere Untersuchungen haben laut Brinkmann auch die farbige Rekonstruktion der „besten und schönsten griechischen Figuren“ möglich gemacht: der Bronzekrieger von Riace. Der Nachguss der Gruppe von lebensgroßen griechischen Kriegern aus dem Archäologischen Nationalmuseum von Reggio di Calabria und die Aufarbeitung der originalen Farbigkeit lasse das Ziel der antiken Kunst, die täuschend echte Nachahmung der Natur (Mimesis), Wirklichkeit werden, schwärmt Brinkmann.

Die Illusion sonnengebräunter Haut sei durch die Erneuerung des Asphaltlacks erzielt worden. Lebensnähe entstehe durch die Steineinlagen in den Augen, in Kupfer eingelegte Brustwarzen und Lippen sowie durch Silberblech-belegte Zähne. Die Exponate, Originale wie farbige Rekonstruktionen, sind in die gesamte Skulpturensammlung des Liebieghauses vom alten Ägypten über die Antike, das Mittelalter bis in die Neuzeit integriert. Das Museum mit seiner erlesenen Sammlung sei ein Glücksfall, lobt Brinkmann.

Seine farbigen Rekonstruktionen der antiken Skulpturen hat der Archäologe mittlerweile dem Liebieghaus vermacht. Dort verbleiben sollen die Exponate aber nicht: „Wir haben einen erzieherischen Anspruch“, verkündet Brinkmann. Die erweiterte Ausstellung soll wieder reisen: Verhandlungen mit Neapel liefen bereits, danach seien New York und Sydney im Blick.

