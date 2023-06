Gespräch mit Festivalleiter Bernhard Leonardy Musikfestspiele Saar: „Wir wollen die kurzen Wege mit Leben füllen“

Nein, von schlaflosen Nächten will Bernhard Leonardy nicht sprechen – aber „eine gewisse Anspannung“ mag er auch nicht leugnen. Am Samstag beginnen die diesjährigen Musikfestspiele Saar, und für den Festivalleiter „ist es schon ein Wagnis, so viele Musikerinnen und Musiker einzuladen“: Das Festivalmotto ist „Esprit Paris“, und mehr als 600 Musikerinnen und Musiker werden zwischen dem 3. Juni und dem 15. Juli im ganzen Saarland zu hören sein. Orchester, Chöre, Streichquartette, Solistinnen und Solisten – und auch die Klänge einer Drehorgel, gespielt von Pierre Charial, am 2. Juli im Garten des Pingusson-Gebäudes in Saarbrücken.