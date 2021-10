Pop-Weltstar : Auch Tina Turner verkauft ihre Songrechte an BMG

Berlin Zehn Studioalben, zwei Live-Alben, zwei Soundtracks und fünf Kompilationen - allesamt von Tina Turner - gehören nun dem Musikunternehmen BMG. Immer mehr Weltstars verkaufen ihre Songrechte.

Nach mehreren anderen Pop-Weltstars hat nun auch Tina Turner ihre Songrechte verkauft. Das Musikunternehmen BMG hat ein umfangreiches Portfolio an Rechten von der 81-jährigen Soul- und Rock-Ikone erworben, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte.

Turners Solowerke umfassen demnach zehn Studioalben, zwei Live-Alben, zwei Soundtracks und fünf Kompilationen, die sich zusammen über 100 Millionen Mal verkauft haben. Weiterhin bleibe Warner Music ihre Plattenfirma, hieß es. Die gebürtige US-Amerikanerin lebt heute in der Schweiz. Turner war seit den 1980er Jahren mit Hits wie „Private Dancer“ oder „What's Love Got To Do With It“ weltweit populär.