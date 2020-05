Die Literatur und Corona : Buchbranche appelliert an Präsident Macron

Paris Mehr als 600 Verleger, Autoren und Buchhändler bitten den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem offenen Brief um Hilfe in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro.

