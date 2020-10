Dank Freilichtkinos : Athener Filmfestival behauptet sich gegen Corona

Das Filmfestival in Athen ging mit strengen Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne. Foto: Vaiva Bauze/dpa

Athen Bei tropischen Temperaturen inmitten von Jasmin-Duft und mit der einen oder anderen streunenden Katze als Sitznachbar: So haben Filmfans die 26. Ausgabe des Athener Filmfestivals genossen. Dabei wäre es um ein Haar Corona zum Opfer gefallen.

Das Athener Filmfestival hat es trotz Corona geschafft, sein gesamtes Programm zu zeigen - dank der vielen Freilichtkinos in der griechischen Hauptstadt und dem gewohnt guten Wetter.

„Dieses Jahr haben wir einen Kampf gewonnen“, sagte der Kulturdirektor des Festivals, Loukas Katsikas, der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Abschluss des zweiwöchigen Events am Donnerstagabend. „Nicht vielen Festivals weltweit ist das gelungen.“

Nur wenige Tage vor Beginn der Veranstaltung am 23. September waren in Griechenland wegen steigender Corona-Zahlen alle Kinosäle geschlossen worden. So wich das Festival kurzerhand auf die Freilichtkinos aus. Dort gab es strenge Sicherheitsmaßnahmen, um die rund 90 Filme aus aller Herren Länder zu sehen.