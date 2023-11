Ein Mann sieht rot Arte-Miniserie „Aus der Spur“ mit Eric Cantona

Mittlerweile hat der immer noch streitlustige Querkopf in mehr als 20 Filmen mitgespielt. In der sehenswerten französischen Miniserie „Aus der Spur“ verkörpert er einen Langzeitarbeitslosen, der sich nicht mehr mit seinem Schicksal als Bittsteller abfinden will. Die ersten drei Folgen laufen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.11.) ab 0.40 Uhr bei Arte, die Folgen vier bis sechs einen Tag später ab 1.20 Uhr. Die Serie steht bereits in der Mediathek.