Architekt Jen Nouvel wird 75 : Grenzen sprengen – manchmal auch die des Budgets

Paris Stararchitekt Jean Nouvel hat weltweit mehr als 200 Bauwerke geschaffen – am Mittwoch feiert er seinen 75. Geburtsag. Unumstritten ist Nouvel nicht.

(dpa) Ein Stahldach aus 8000 Sternen, das einen Lichtregen erzeugt. Hunderte von Glasblenden, die sich je nach Sonneneinstrahlung öffnen und schließen. Mit dem Kunstmuseum Louvre Abu Dhabi und dem Institut du monde arabe (Institut der arabischen Welt) in Paris hat Jean Nouvel zwei seiner bedeutendsten Bauten entworfen. Das 2017 eröffnete Museum in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate nennt er sein Meisterwerk; mit der Pariser Kultureinrichtung feierte der Architekt 1987 seinen Durchbruch.

Am Mittwoch wird Nouvel 75 Jahre alt. Die Liste seiner Werke ist lang: Die Oper von Lyon und die Galeries Lafayette in Berlin zählen ebenso dazu wie das Museum Quai Branly, die Philharmonie und die Fondation Cartier in Paris, das Nationalmuseum in Katar oder Hochhäuser und Wolkenkratzer in Japan und Spanien.