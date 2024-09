Licht erweckt Rhenania-Gebäude zum Leben Apollon Festival in Saarbrücken: So schön waren die ersten Tage

Still, also so ganz still, wird es am Saarbrücker Osthafen eigentlich nie. Von irgendwoher dringt da immer ein wummernder Bass, ein Gitarrenriff, ein Klirren der Gläser. Am Mittwochabend dann aber, als sich der große, auf das Rhenania-Gebäude projizierte Countdown der Null nähert, verstummt auch noch das letzte Tuscheln. Das Smartphone zum Fotografieren und Mitfilmen bereit in der Hand, warten Tausende hoch gespannt und mucksmäuschenstill auf den Beginn des Apollon Festivals.